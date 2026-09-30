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Tepebaşı İklim İzcileri tarihin izinde doğayı keşfetti

Tepebaşı İklim İzcileri tarihin izinde doğayı keşfetti

30.09.2026 18:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Tepebaşı İklim İzcileri tarihin izinde doğayı keşfetti

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri, yaz tatilinin ardından gerçekleştirdikleri ilk etkinlikte İnönü’nün tarihi ve doğal alanlarını ziyaret etti. Gençler, Millî Mücadele’nin önemli duraklarını gezerken bölgenin doğal güzelliklerini de yakından tanıdı.
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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri, yeni dönem çalışmalarına tarih ve doğayı buluşturan bir geziyle başladı. İnönü ilçesinde gerçekleştirilen programda gençler, Millî Mücadele dönemine ilişkin önemli yerleri ziyaret ederek bölgenin doğal ve kültürel değerlerini yerinde gördü. Gezinin ilk durakları Metristepe ve İnönü Şehitlikleri oldu. İzciler burada Millî Mücadele’de yaşamını yitirenleri andı. Ardından THK İnönü Tesisleri’ni ziyaret eden gençlere Türk havacılık tarihine ilişkin bilgiler aktarıldı.

TARİH VE DOĞA AYNI ROTADA

Programın bir diğer durağı İnönü Mağaraları oldu. Doğa yürüyüşü ve keşif etkinliğiyle gençler bölgenin doğal yapısını tanıma fırsatı bulurken, birlikte hareket etme ve ekip çalışması deneyimi de yaşadı. İzciler ayrıca Atatürk ve İsmet Paşa Anıtları’nı ziyaret etti. Programda Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Millî Mücadele kahramanları ve şehitler saygı ve minnetle anıldı. “İzcilerimizle Tarihimizin İzinde, Geleceğe Güvenle” anlayışıyla gerçekleştirilen geziyle çocuk ve gençlerin tarihsel mirasla bağ kurması, doğaya yönelik farkındalıklarının artırılması ve birlikte hareket etme kültürlerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

İlgili Konular: #eskişehir #Tepebaşı Belediyesi