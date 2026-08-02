Tepebaşı’nda Gökkuşağı Kafe’nin 15. yılı kutlandı

Tepebaşı Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla 13 Temmuz 2011 tarihinde Gökkuşağı Kafe hizmete açıldı. Gökkuşağı kafe 15. yılını kesintisiz hizmetle geride bıraktı. Kafenin yıldönümü, 15. yıl buluşmasıyla kutlandı. Gökkuşağı Kafe’de gerçekleştirilen 15. yıl buluşmasına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kafede eğitim aldıktan sonra çalışma hayatına katılan özel gereksinimli bireyler, kursiyerler, aileleri ve davetliler katıldı. Eğitimden istihdama uzanan başarı hikâyelerinin buluştuğu etkinlikte neşe, gurur ve duygu dolu anlar bir arada yaşandı.

BAŞKAN ATAÇ’A ÖZEL ŞARKI VE ŞİİR SÜRPRİZİ

Başkan Ataç için özel olarak bestelenen şarkı etkinlikte çalınırken, kursiyerlerden biri de Ataç için kaleme alınan şiiri seslendirdi. Bu sevgi gösterisi karşısında duygulanan Başkan Ataç, hislerini gizlemekte zorlandı. Buluşmada 15. yıl pastası kesildi. Kursiyerlerden birinin Başkan Ataç’ı dansa davet etmesiyle renkli ve samimi anlar yaşandı. Katılımcıların alkışları eşliğinde dans gerçekleşti. Gökkuşağı Kafe’de eğitim aldıktan sonra çalışma hayatına atılan dört genç de Başkan Ataç’a hediye takdim ederek kendilerine sunulan imkânlar ve verilen destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç, gençlerle tek tek ilgilenip onların çalışma hayatındaki başarılarından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

‘BİRLİKTE YAPACAK DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR’

Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, Kafe’nin yalnızca bir eğitim merkezi olmadığını vurgulayarak Gökkuşağı Kafe için, “Özel gereksinimli bireylerin kendilerini geliştirebildikleri, üretime katıldıkları, özgüven kazandıkları ve geleceklerini kurabildikleri önemli bir yaşam alanı” ifadelerini kullandı. Türkiye’de özel gereksinimli bireylere kesintisiz olarak 15 yıldır hizmet veren öncü merkezlerden biri olduklarını belirten Ataç, bu yönüyle çok değerli bir ilke imza atıldığını belirtti. Başkan Ataç, özel gereksinimli bireylere seslenerek, “Sizleri çok seviyorum. Birlikte yapacak daha çok işimiz var. Biz birlikte güçlüyüz” dedi. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanında aktif, üretken ve bağımsız bireyler olarak yer almalarını önemsediklerini belirten Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak engelsiz bir yaşam için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

15 YILDIR YAŞAMLARA DOKUNAN MERKEZ

Başkan Ataç’ın öncülüğünde 13 Temmuz 2011 tarihinde hizmete açılan Gökkuşağı Kafe, 15 yıldır özel gereksinimli bireylerin mesleki gelişimlerini destekliyor ve onları çalışma yaşamına hazırlıyor. Gerçek bir kafe ortamında verilen uygulamalı eğitimlerle kursiyerler; servis hizmetleri, müşteri iletişimi, ekip çalışması, iş disiplini ve sorumluluk alma gibi konularda deneyim kazanıyor. Eğitimlerini tamamlayan birçok özel gereksinimli birey, farklı kurum ve işletmelerde çalışma hayatına katılarak kendi başarı hikâyelerini yazıyor. Yalnızca kursiyerlere değil, ailelerine de güç veren Gökkuşağı Kafe; geride bıraktığı 15 yılda dostlukların kurulduğu, özgüvenin büyüdüğü, umutların çoğaldığı ve engellerin birlikte aşıldığı örnek bir merkez haline geldi. Duygu dolu buluşma, Başkan Ataç, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin birlikte yemek yemesinin ardından sona erdi.