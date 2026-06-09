Tepebaşı’nda parkların yüzde 60’ında bakım işleri tamamlandı

Tepebaşı Belediyesi, yağışların sona ermesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda çim biçme ve peyzaj çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin hızlı ve planlı çalışmasıyla Tepebaşı’ndaki parkların yaklaşık yüzde 60’ında çim biçme işlemleri tamamlandı. Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yeşil alan bakımının doğa koşullarının uygunluğu ile ilgili olduğuna dikkat çekerek, “Ekiplerimiz, yağışların dinmesi ve zeminin uygun hale gelmesiyle birlikte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar parklarımızın yaklaşık yüzde 60’ında çim biçme işlemleri tamamlandı. Kalan alanlarda da program dâhilinde çalışmalarımız sürecek” dedi.

‘YAĞIŞLI HAVADA VE ISLAK ZEMİNDE ÇİM BİÇMEK DOĞRU DEĞİL’

Yağışlı havalarda ve ıslak zeminde çim biçmenin doğru bir uygulama olmadığını vurgulayan Başkan Ataç, “Islak zeminde yapılan biçme işlemi çim dokusuna zarar verir. Aynı zamanda çalışanlarımız ve ekipmanlarımız açısından da iş güvenliği riski oluşturur. Bu nedenle çalışmalarımızı yeşil alanlarımıza zarar vermeden, emeği ve iş güvenliğini gözeterek, en uygun hava ve zemin koşullarında yürütüyoruz. Burada mesele ihmal değil; teknik gerekliliklere ve iklim koşullarına uygun hareket etme sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

KİŞİ BAŞINA 12,41 METREKARE YEŞİL ALAN

Tepebaşı’nın yeşil alan varlığı bakımından güçlü bir ilçe olduğunu belirten Başkan Ataç, şunları söyledi:

“Tepebaşı’nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,41 metrekareye ulaştı. İlçemiz genelinde 600’ün üzerinde parkımız bulunuyor. Toplam yeşil alan büyüklüğümüz ise 2 milyon 471 bin 514 metrekareye ulaştı. Bu tablo, Tepebaşı’nın yalnızca yapılaşan değil; nefes alan, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve tüm canlılara yaşam alanı sunan bir kent anlayışıyla büyüdüğünü gösteriyor. Bugün ulaştığımız bu seviye, yıllardır sürdürdüğümüz planlı, halkçı, insan odaklı ve çevreci belediyecilik anlayışının bir sonucudur. Tepebaşı’nı daha yeşil, daha yaşanabilir ve yaşam kalitesi yüksek bir kent parçası haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Parklarımızı, yeşil alanlarımızı ve ortak yaşam alanlarımızı koruyarak, kentimizin yaşam kalitesini artıran hizmetleri titizlikle sürdüreceğiz.”