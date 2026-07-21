Tepebaşı’nda Uluönder Parkı yenileniyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Uluönder Parkı'nda yürüyüş yolları yenilenirken, yeşil alanlarda da bakım ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla parkın daha modern, güvenli ve kullanışlı bir yaşam alanına dönüştürülerek yurttaşın hizmetine sunulacak.

‘ESTETİK GÖRÜNÜME KAVUŞACAK’

Çalışmaları değerlendiren Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve belediye ekiplerine teşekkür ederek, mahallede iletilen taleplerin kısa sürede karşılandığını ve parkın yenilenmesiyle bölgenin daha estetik bir görünüme kavuşacağını ifade etti.