Tepebaşı’nda yurttaşlara spor alışkanlığı kazandırılıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için sabah sporları düzenliyor. Her yaştan yurttaşın ücretsiz olarak katılabildiği etkinliklerde, özellikle kadınlar sabah saatlerinde bir araya gelerek güne sporla başlıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen egzersiz programları, yurttaşlara hem fiziksel hem de zihinsel olarak zinde kalma imkânı sağlıyor.

‘SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI GÜÇLENİYOR’

Haftanın dört günü Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirilen bu etkinlik, cuma günleri Kumlubel Parkı’nda sporseverleri karşılıyor. Yeşil alanların doğal atmosferinde yapılan etkinlikler, güne enerjik başlamak isteyen yurttaşlardan büyük ilgi görüyor. Sürekli artan katılımla devam eden programlarda parklar sabah saatlerinde spor yapan yurttaşlarla doluyor. Tepebaşı Belediyesi, toplumda spor kültürünün yaygınlaşması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlenmesi amacıyla düzenlediği etkinliklerle yurttaşları hareketli yaşama teşvik etmeyi sürdürüyor.