Test sürüşü yapıldı: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı bu yıl sonu açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Anadolu Yakası’nda ulaşımı rahatlatacak Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşüne katıldı.

Aslan’a, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Erman Eryılmaz, İBB Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, Mahalle Muhtarları ve uzman teknik ekip eşlik etti. Test sürüşünün ardından kurmaylarından bilgi alan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, metro telsizine anons geçerek test sürüşüne başladı.

Sürücüsüz olarak hizmet verecek hatla ilgili Nuri Aslan, şu bilgileri verdi:

“ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE ARASINDA 21 DAKİKADA ULAŞIMI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ”

“Kıymetli arkadaşlar, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında bir test sürüşündeyiz. Bugün gördüğünüz gibi sürücüsüz bir hatta arkadaşlarımızla beraber yolculuk yapıyoruz ve test sürüşündeyiz. 19 Aralık’ta açmış olacağız bu hattı. Bu hattın özelliği şu: 13 kilometre uzunluğunda, 11 istasyondan oluşuyor ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe arasında 21 dakikada ulaşımı sağlamış olacağız. Böylece hem trafik yoğunluğunu hem de ulaşım süresini düşürmüş olacağız. Hem yolun üstündeki lastik tekerlekli uygulamalarda azalma olacak. Çevreye çok faydalı olacak. Tek yönde 44 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip bir hat.

“EKREM BAŞKAN METRO FATİHİ’DİR”

Bu özelinde şunları yaptık. İhaleleri yapılmış fakat yüzde 4 ilerleme aşamasında olan bir hat aldık. Hattın hem araçlarını temin ettik hem metro inşaatına devam ettik. Hatırlayın o dönemleri; 'Metro Fatihi' diye geçiyordu Ekrem Bey. Hâlâ Ekrem Başkan Metro Fatihi'dir. Dünyada henüz onun rekorunu kırmış bir kimse yok. Aynı anda 10 metro inşaatını devam ettiren bir belediye başkanı henüz şu ana kadar gelmiş değil. Ben bundan sonra da gelebileceğini zannetmiyorum. Çünkü aynı anda 10 metro inşaatını sürdürmek, finanse etmek, bunu organize etmek; ekonomik koşullarda, pandemide, siyasi ve sosyal koşullarda sürdürmek mümkün değil. İnşallah aralık ayında bizimle beraber burada olacak.

“40 METRO ARACIMIZ HAZIR”

Hem Kadıköy'e hem Ataşehir ilçemize hem Ümraniye ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu hat aslında M5, M8 ve M12 hatlarıyla uyumlu çalışacak. Burada kullandığımız araçları diğer hatlarda da kullanabiliyoruz. Diyelim ki yolcu yoğunluğu başka bir hatta, buradan anlık çekip başka bir hatta kullanıyoruz; sonra ihtiyaç olmaması hâlinde buraya getirebiliyoruz. Bir set 4 vagondan oluşuyor. Dolayısıyla şu an 40 tane vagonumuz Behiç Erkin Tesisleri'nde; bir kısmını burada deneme testine tabi tutuyoruz, bir kısmında orada çeşitli testlerimiz uygulanıyor. Dolayısıyla 40 tane metro aracımız hazır. Aylar öncesinden hazır. Biz planlı, programlı çalışıyoruz. Biz 2029'da ne yapacağımızı, 2033'te ne yapacağımızı, 2036'daki Olimpiyat Oyunları için şimdiden olimpik yüzme havuzları yapıyoruz, Başkanım. Plansız, programsız çalışma olur mu? Olmaz. Hiçbir şekilde... Bazen teknik uygulamalarda bir ay, iki ay sarkmalar olabiliyor bu tür büyük yatırımlarda, metro işlerinde. Ama biz hangi metro hattımızı ne zaman devreye alacağımızı biliyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN İMZAYI RİCA EDİYORUZ"

Yani biz, örnek veriyorum, Pendik-Kaynarca-Sabiha Gökçen hattımızı 2027'nin ikinci çeyreğinde, yani mayıs ayında devreye almış olacağız. Ne bileyim, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı'nı 2027'nin sonunda devreye alacağız. Yine Yıldız-Kabataş hattını 2027'nin sonunda devreye alacağız. 2028'de Kirazlı-Halkalı hattını devreye alacağız. Yine 2028'de Mahmutbey-Esenyurt hattının Kanuni Sultan Süleyman'a kadar olan kısmını devreye alacağız. Hemen arkasından da Esenyurt'taki hattımızı yapacağız. Bu süreç yapılırken de Cumhurbaşkanımızdan ben tekrar rica ediyorum: Sefaköy-Avcılar-Esenyurt-Beylikdüzü-TÜYAP hattı ile ilgili kamu yatırım programını imzalarsa biz hızlıca onun da temellerini atıp başlayacağız. Biliyorsunuz vergi borcumuz yok, SGK borcumuz yok. Devletin bize ödemesi gereken yaklaşık 30 milyar civarında bir rakam var. Dolayısıyla bizim belediyecilik anlayışımızda öz kaynaklarımızla her şeyi yapabilecek durumdayız.”

Test sürüşünün ardından peron alanlarında da incelemelerde bulunan Nuri Aslan, hatta çalışan emekçilerle selamlaşarak işlerinde kolaylıklar diledi.