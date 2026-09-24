Toroslar Belediye Başkanı Yıldız esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, göreve geldiği günden bu yana yurttaşlarla doğrudan iletişim kurmaya ve sahada olmaya önem veriyor. Bu anlayış doğrultusunda her sabah ilçede faaliyet gösteren firma sahiplerini ve esnafları ziyaret ediyor.

“ESNAFIMIZIN SESİ BİZİM İÇİN YOL GÖSTERİCİ”

Esnafla bir araya gelmenin yalnızca talepleri dinlemek açısından değil, kent yaşamına dair fikirleri doğrudan sahadan almak açısından da önemli olduğunu belirten Başkan Yıldız, “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşımızla iç içe, ulaşılabilir ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Her sabah farklı bir mahallemizde esnafımızla bir araya geliyoruz. Hem hal hatır soruyor hem de onların taleplerini ve önerilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı yakalıyoruz. Esnafımızın sesi bizim için yol gösterici oluyor. Çünkü esnafımız, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatının önemli bir parçası. Ortak akılla yönettiğimiz Toroslarımızda vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmak bizleri mutlu ediyor.” dedi.

Toroslar’ın 67 mahallesinde vatandaşlarla ve esnafla temas halinde olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yıldız, “Toroslar için sahada olmaya, dinlemeye, üretmeye ve birlikte çözüm geliştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve ilçemizin gelişimi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

ESNAFTAN YILDIZ’A TEŞEKKÜR

Ziyaretler sırasında Başkan Yıldız’ı sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan esnaf ve yurttaşlar da belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaflar, taleplerini doğrudan Başkan Yıldız’a iletebilmenin kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.