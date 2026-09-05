Toroslar’da okul öncesi kırtasiye denetimi

Okulların açılmasına kısa süre kala öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yoğunluğunun artması üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ilçe genelindeki kırtasiye işletmelerini mercek altına aldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde kırtasiyelerde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketleri, etiket bilgilerinin ürünlerle uyumu ve tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalar kontrol edildi. Bunun yanı sıra özellikle öğrencilerin doğrudan kullandığı kırtasiye malzemelerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Ekipler; defter, kalem, silgi, boya malzemeleri ve benzeri okul ürünlerinin yanı sıra çocukların kullanımına sunulan ürünlerin üzerinde bulunması gereken bilgileri ve uyarıları da kontrol etti. İşletmelerin ruhsat durumları gözden geçirilirken, tespit edilen eksiklikler konusunda işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DAHA HASSASIZ”

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ailelerin okul alışverişine yöneldiğini belirterek, denetimlerin özellikle çocukların sağlığını ilgilendiren ürünlerde önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Yıldız, “Okula hazırlık heyecanının yaşandığı bu günlerde ailelerimiz çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapıyor. Bizim için burada önemli olan, ailelerimizin aldıkları ürünün fiyatını bilmesi kadar, çocuklarının kullandığı ürünün de güvenilir olması. Zabıta ekiplerimiz bu nedenle kırtasiyelerde hem tüketicinin hakkını hem de çocuklarımızın güvenliğini gözeten kontroller gerçekleştiriyor. Kurallara uygun şekilde çalışan esnafımızın emeğine sahip çıkarken, vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olabilecek uygulamaların da takipçisi olacağız” dedi.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı işletmelere yönelik denetimlerini sürdürecek. Belediye, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlerle yeni eğitim dönemine başlaması, velilerin ise alışverişlerini güven içerisinde gerçekleştirebilmesi için saha çalışmalarına devam edecek.