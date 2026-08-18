Tokat Turhal Belediyesi, 'açık hava yaz etkinlikleri' kapsamında; halk oyunları gösterisi, resim workshop ve müzik dinletisi düzenleyecek. 20:00'da başlayacak ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Adliye yanında gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Turhallılar davet edildi.
Turhal'da açık hava yaz etkinlikleri düzenlenecek
Turhal Belediyesi bugün 'açık hava yaz etkinlikleri' düzenleyecek
18.08.2026 16:13:00
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Cumhuriyet/Ankara
Turhal Belediyesi bugün 'açık hava yaz etkinlikleri' düzenleyecek
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