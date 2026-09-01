Turhal’da eğlence dolu tiyatro gecesi

Tokat’ın Turhal ilçesinde kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro gösterisi, sanatseverleri bir araya getirdi. Turhal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Sobe Karaebe: Bir Şarkı Bir Kahkaha”, dolu salonda izleyicilerle buluştu. Oyunda Kahraman Sivri, Fulden Akyürek, Ethel Mülinas, Ece Gürsel, Soner Türker, Gizem Eroğlu, Yaman Sivri ve Arın Mersinli sahne aldı. Oyuncuların performansı salondan büyük alkış alırken, gece boyunca kahkaha sesleri yükseldi. Etkinliği Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, eşi Hatice Ural, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda yurttaş izledi.

‘SANATLA İÇ İÇE BİR TURHAL İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Oyunun ardından sahneye çıkan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, tiyatro ekibine teşekkür etti. Sanatın toplum yaşamındaki önemine dikkat çeken Ural, tiyatronun insanlara hayatın farklı yönlerini aktaran önemli bir sanat dalı olduğunu belirterek, “Tiyatro, hayatın ta kendisidir; aynasıdır. Bizi biz yapan değerleri kimi zaman hüzünle, ama bu gece olduğu gibi çoğu zaman da en güzel kahkahalarla bizlere anlatır” dedi. Konuşmalarına şu sözlerle devam eden Ural, “Şehrimizde sanatın ve sanatçının nefes alması, hemşehrilerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için çok kıymetli. Turhal’ımızı kültür ve sanatla iç içe, daha da yaşanabilir bir marka şehir yapmak için bu tür güzel etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından tiyatro ekibindeki sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Ural, oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.