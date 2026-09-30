Turhal’da miniklere yangın güvenliği eğitimi

Tokat Turhal Belediyesi, çocuklarda erken yaşta afet ve yangın bilinci oluşturmak amacıyla Çevlikler İlkokulu’nda eğitim programı gerçekleştirdi. Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural’ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de yangın güvenliği konusunda bilgilendirildi. Program, Turhal Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibinin yangın temalı çocuk oyunuyla başladı. Gösterinin ardından belediye itfaiye ekipleri öğrencilere yangının nasıl oluştuğu, acil durumlarda hangi numaranın aranması gerektiği ve ihbar sırasında görevliye hangi bilgilerin verilmesi gerektiğini anlattı.

YANGIN TÜPÜ KULLANIMI GÖSTERİLDİ

Eğitimde çocuklara yangınla karşılaşmaları halinde nasıl hareket etmeleri gerektiği de uygulamalı olarak aktarıldı. İtfaiye personeli, güvenli şekilde yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağını göstererek öğrencilerin temel müdahale yöntemlerini öğrenmesini sağladı. Başkan Mehmet Erdem Ural, çocuklara yönelik eğitimin önemine dikkat çekerek, “Olası bir tehlike anında panik yapmadan nasıl hareket etmeniz gerektiğini bilmenizi istedik” dedi. Ural, yangının fark edilmesinden acil yardım çağrısına ve adres bilgilerinin doğru aktarılmasına kadar çeşitli konularda öğrencilere bilgi verildiğini belirterek, çocukların güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade etti.