Turhal’da yamaç paraşütü başlangıç eğitimi tamamlandı

Turhal Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) iş birliğiyle gerçekleştirilen yamaç paraşütü başlangıç eğitimi tamamlandı. Gençlerin hava sporlarıyla buluşmasını amaçlayan programa katılan 15 kursiyer, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından P2 lisansı aldılar.

UÇUŞLAR BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Turhal Gençlik ve İnovasyon Merkezi’nde (TUGİM) başlayan eğitimlerde kursiyerlere temel meteoroloji, aerodinamik ve uçuş sevk ve idaresi konularında teorik bilgiler verildi. Ardından Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen saha çalışmalarında kanat kontrolü ve yer eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, küçük tepe uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi.

‘VERİMLİ BİR DÖNEM GEÇİRDİK’

Eğitim sürecini değerlendiren THSF Antrenörü ve Eğitim Koordinatörü Barış Çelik, Turhal’da verimli bir eğitim dönemi geçirdiklerini belirterek, teorik derslerden saha uygulamalarına kadar tüm aşamaların başarıyla tamamlandığını ifade etti. Çelik, “Turhal'a yamaç paraşütü başlangıç eğitimlerimiz için geldik. Eğitimlerimiz TUGİM’de teorik derslerle başladı. Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde yer çalışması, kanat kontrolü ve hakimiyeti gibi konuları işledik. Son aşamada ise küçük tepe uçuşlarımızı gerçekleştirerek kursiyerlerimizi uçurduk ve kursumuzu tamamladık” dedi.

ÜCRETLERİN YÜZDE 50’SİNİ BELEDİYE KARŞILADI

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural’ın desteğiyle kursiyerlerin eğitim ücretlerinin yüzde 50’si belediye tarafından karşılanırken, önümüzdeki dönemde sporcuların bağımsız uçuş yapabilmelerini sağlayacak P3 seviye lisans eğitimlerinin de planlandığı bildirildi.