Turhal’da yol yenilemede yeni dönem

Turhal Belediyesi, ilçe genelindeki yol yapım ve onarım çalışmalarında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Asfalt frezesi makinesiyle eski asfaltın yerinde kazınıp işlenmesini sağlayan sistem sayesinde, sökülen malzemenin başka tesislere taşınması gerekmiyor.

ASFALT YERİNDE DÖNÜŞÜYOR

Daha önce deforme olan asfalt yolların yenilenmesi sırasında mevcut asfalt büyük kırıcılarla sökülüyor, ortaya çıkan malzeme ise kamyonlarla taş kırma ve eleme tesislerine götürülüyordu. Burada yeniden işlenen asfalt parçaları, yol yapımında temel malzemesi olarak kullanılıyordu. Yeni uygulamayla bu süreç doğrudan çalışma sahasında gerçekleştiriliyor. Asfalt frezesi, deforme olmuş yolun üst tabakasını kazırken ortaya çıkan asfalt parçalarını da makine içerisinde ufalıyor. Elde edilen malzeme, ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmak üzere depolanıyor.

MALİYET AZALIYOR

Turhal Belediyesi, yerinde dönüşüm yöntemiyle nakliye ihtiyacının azalmasının yanı sıra iş gücü ve zamandan da tasarruf sağlandığını belirtti. Uygulamanın çalışma sahalarında trafik akışının daha az etkilenmesine de katkı sunması bekleniyor. Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, uygulamanın belediye kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağladığını belirterek, “Bu yöntem sayesinde artık malzemeleri yerinde dönüştürüyor; zamandan, akaryakıttan, iş gücünden ve en önemlisi milletimizin bütçesinden tasarruf ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ural, yol çalışmalarının ilçe genelinde sürdüğünü belirterek, “Tasarruf edilen her kuruşu yine Turhal’ımıza yeni hizmetler olarak döndüreceğiz” dedi.