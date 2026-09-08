Turhal’ın parkları kendi serasından çiçeklerle süsleniyor

Tokat Turhal Belediyesi, park ve kavşakların peyzaj düzenlemelerinde kullanılacak kışlık mevsimlik çiçekleri kendi üretim serasında yetiştirmeye devam ediyor. Mevsim şartlarına uygun olarak planlanan çalışmalar sayesinde belediye bütçesinden tasarruf sağlanırken, kentin yeşil dokusu öz kaynaklarla güçlendiriliyor.

Belediye serasında sürdürülen üretim sürecinde, toprakla buluşturulan kışlık tohumlar öncelikle çimlendirme aşamasından geçiriliyor. Ardından "viyol" adı verilen özel üretim kaplarına aktarılan fideler, uzman ekiplerin gözetiminde gelişimlerini tamamlıyor. Kış mevsimine uygun olarak yetiştirilen bu dayanıklı bitkiler, ekim ayının sonunda park ve kavşaklardaki peyzaj alanlarına dikilmeye başlanıyor.

Kent genelinde estetik bir görünüm oluşturmak ve kış aylarında da yeşil dokuyu korumak amacıyla planlanan bu dönemdeki çalışmalar kapsamında, 5 farklı türde toplam 180 bin kışlık çiçek yetiştiriliyor.

"ÖZ KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ KULLANIYORUZ"

Turhal'ın estetik görünümünü artırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, seradaki kışlık üretiminin planlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Başkan Ural, "Şehrimizin estetiğine katkı sağlarken öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Kış mevsimine hazırlık kapsamında kendi seramızda yetiştirdiğimiz 180 bin kışlık çiçeğimizi, ekim ayının sonunda parklarımızla ve kavşaklarımızla buluşturuyoruz. Turhal için üretmeye, şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.