Türkiye’nin ilk engelsiz pazarı Yenişehir’de açıldı

Yenişehir Belediyesi, Aydınlıkevler Pazar Alanı’nı baştan sona yenileyerek Türkiye’nin ilk tam erişilebilir engelsiz pazarı olarak hizmete açtı. Yenişehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Türkiye Engelliler Konfederasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen projede, engelli bireylerin bağımsız ve güvenli şekilde pazar alanını kullanabilmesi amaçlandı.

ENGELSİZ ALIŞVERİŞ

Pazar alanında görme engelli bireyler için hissedilebilir yüzeyler ve kılavuz çizgiler oluşturuldu. Girişlere Braille alfabesiyle hazırlanan yönlendirme planları yerleştirilirken, tezgâhlar arasındaki mesafeler de tekerlekli sandalye kullanıcılarının rahat hareket edebileceği şekilde düzenlendi. Alana engelli bireyler için uygun park yerleri, dinlenme alanları ve erişilebilir tuvaletler kazandırıldı. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için ücretsiz şarj istasyonu da oluşturuldu. Düzenlemenin dikkat çeken yönlerinden biri ise engelli bireylere pazar alanında tezgâh açma imkânı sağlanması oldu.

ÇEVRECİ PAZAR

Pazar alanının çatısı da çevreci uygulamalar kapsamında yenilendi. Kullanılan PVC polimer çatı kaplama sisteminin, belediyenin ölçümlerine göre eski sisteme kıyasla ortamın yaklaşık 11-12 derece daha serin hissedilmesini sağladığı belirtildi. Ayrıca çatıdan toplanan yağmur sularının depolanarak çevredeki yeşil alanların sulanmasında kullanılması planlandı. Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projenin Türkiye’ye örnek olmasını istediklerini belirterek, “Türkiye'nin ilk ve tek erişim engeli olmayan pazarını birlikte açıyoruz. Türkiye'ye örnek olması en büyük dileğimiz ve isteğimiz” dedi. Özyiğit, yatırımların tüm yurttaşların kullanımına uygun olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu sadece bu pazarda alışveriş yapan insanlarımız değil, satış yapan yani engellilerin de satış yapacağı altyapıyı oluşturmamız gerekiyordu. Biz bu altyapıyı burada gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı