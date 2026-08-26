Tutdere çocukların sözünü tuttu: Necmettin Erbakan Parkı yenilendi

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelindeki yeniden inşa ve iyileştirme çalışmalarını sürdürürken, mahallelerdeki sosyal yaşam alanlarını da yeniliyor. Kayalık Mahallesi’nde depremde zarar gören Necmettin Erbakan Parkı kapsamlı bir çalışmayla yeniden düzenlendi. Parka, mahallede yaşayan çocukların talebi üzerine yaklaşık 20 metreye 10 metre ölçülerinde mini futbol sahası da kazandırıldı.

ÇOCUKLAR İSTEDİ, TUTDERE SÖZ VERDİ

Necmettin Erbakan Parkı’nın yenilenme sürecinde çocukların talebi belirleyici oldu. Yaklaşık iki ay önce Kayalık Mahallesi’nde düzenlenen bir etkinlikte Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya gelen çocuklar, mahallelerinde futbol oynayabilecekleri bir saha yapılmasını istedi. Çocukların talebini dinleyen Tutdere, mini futbol sahası yapılacağı sözünü verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından saha tamamlanarak çocukların kullanımına açıldı.

İLK MAÇ GERÇEKLEŞTİ

Yenilenen parkı ziyaret eden Başkan Tutdere, çocuklara verdiği sözün yerine getirilmesinin ardından mini futbol sahasında onlarla maç yaptı. Parktaki çalışmaları da yerinde inceleyen Tutdere, çocuklarla sohbet ederek yeni sahalarındaki ilk anlarına eşlik etti. Çocukların sahaya kavuşması mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

MUTLULUK VURGUSU

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların taleplerinin kendileri açısından özel bir önem taşıdığını belirterek, “Yaklaşık iki ay önce Kayalık Mahallemizde çocuklarımızla bir araya geldiğimizde bizden futbol oynayabilecekleri bir saha istemişlerdi. Onlara söz vermiştik. Bugün o sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.