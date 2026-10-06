Yaşar'dan miniklerle birlikte bakımevi ziyareti

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği nedeniyle Macunköy’de bulunan Yenimahalle Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakımevini ziyaret etti.

Bakımevi ziyaretinde yüze yakın Yenimahalleli minik öğrenci Yaşar’ı yalnız bırakmadı.

HER CANLI ÖNEMLİDİR

Yaşar, “Trafik kazası geçirmiş, hastalanmış, yaralanmış, sokağa terk edilmiş tüm sahipsiz hayvanlarımızın önce tedavilerini yapıyor sonra da kalacakları yerlere yerleştiriyoruz. Buradaki her bir canlı bizim için çok önemli” dedi. Bakımevinde, bir canlıya yuva olmayı isteyen yurttaşların gerekli şartları yerine getirdiği takdirde ücretsiz sahiplendirme yapıldığını da sözlerine ekledi.

Yaşar sokak hayvanlarına eziyet eden, hayattan koparan herkesi kınadığını vurguladı.

MİNİKLERDEN YOĞUN İLGİ

Yenimahalle Belediyesi Kreşlerinde öğrenim gören minik öğrenciler meraklı gözlerle etrafı inceleyip sokak hayvanları ile keyifli vakit geçirdiler. Belediye Başkanı Fethi Yaşar da miniklere hayvanlara karşı nasıl davranılması gerektiğini anlatarak boyama kitabı hediye etti.