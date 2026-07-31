Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi açıldı

Osmangazi Belediyesi'nin Hisar Arkeopark içerisinde hayata geçirdiği Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki dönem belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

HER MAHALLEYE KÜTÜPHANE

Açılışta konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kütüphanenin yalnızca kitapların bulunduğu bir yapı olmadığını, araştırma ve kültürel üretime katkı sunacak bir merkez olarak tasarlandığını söyledi. "Her mahalleye bir kütüphane" vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Aydın, Yaşar Kemal'in adını taşıyan merkezin tarih, arkeoloji, kültür, felsefe ve birçok farklı alanda eserleri bir araya getirdiğini ifade etti. Aydın ayrıca, Hisar Arkeopark projesi kapsamında yıl sonuna kadar tarihi eserlerin de ziyaretçilerin erişimine açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

TATARDAN 'ORTAK KÜLTÜR' VURGUSU

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağların ortak tarih, kültür ve manevi değerlerle güçlendiğini belirtti. Bursa'nın fethinin 700'üncü yılında kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının güneydeki temsilcisi olduğunu söyledi.

BİN 147 ESERLİK KOLEKSİYON

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Kütüphanede tarih, arkeoloji, kültürel miras, edebiyat, toplum bilimleri, felsefe, teknoloji ve genel başvuru kaynaklarından oluşan bin 147 eser yer alıyor. Sessiz çalışma alanları ve konferans salonuyla hizmet verecek merkezin, öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için önemli bir başvuru merkezi olması hedefleniyor.

AÇILIŞIN ARDINDAN KONFERANS

Kütüphanenin açılışının ardından Ersin Tatar, "AB, BM ve Ortadoğu Üçgeninde Kıbrıs Sorunu" başlıklı konferansta katılımcılarla bir araya geldi. Tatar, konuşmasında Kıbrıs gazileri ile şehitlere yönelik vefa mesajları vererek, Kıbrıs Türk halkının Mehmetçik ve gazilere şükran borçlu olduğunu söyledi.