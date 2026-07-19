Yatağan Belediyesi: Yatağan Millet Bahçesi'nin Valiliğe devri sonrasında kaybeden Yatağan halkı oldu

Yatağan Belediyesi, 2025 yılında belediyeden alınarak Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) devredilen Yatağan Millet Bahçesi'nin bakımsız bırakıldığını öne sürdü.

Millet Bahçesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2020 yılında AKP'li Mustafa Toksöz'ün başkanlığı döneminde Yatağan’a kazandırılmış ve 2022 yılında işletilmesi için Yatağan Belediyesi’ne devredilmişti.

GERİ ALINMASI İÇİN TALEP

Daha sonra 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’li Mesut Günay başkan seçilmiş ve Millet Bahçesi için Toksöz tarafından 2 Nisan 2024’te devri ve geri alınması için bakanlığa yazı yazılmıştı. Söz konusu bahçenin Valilik yönetiminde bakımsız hali belediye tarafından gözler önüne serildi.