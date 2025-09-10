Yazılıkaya tamamlanmak için gün sayıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu sona yaklaşıyor. Bu yıl sempozyumda kolektif eser olarak, binlerce yıllık Frig mirasının simgesi Yazılıkaya yeniden hayat buluyor.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleşen sempozyuma katılan 9 sanatçı, tarihi Yazılıkaya’yı kolektif bir çalışma ile sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkacak eser, yalnızca bir tarihsel anıtın yeniden yapılması değil, aynı zamanda ana Tanrıça Kibele’ye, bereketin ve yaşamın kaynağına bir saygı duruşu olacak. Çalışmayla birlikte, kadının üretici, koruyucu ve besleyici gücü simgelenecek ve anıt tüm kadınlara armağan edilecek.

Yaklaşık 10 gündür süren çalışmalar kapsamında tamamlanan Yazılıkaya parçalarının fırınlama ve yerleştirilme aşamasına geçildi. Parçaların yerleştirilmesinin ardından anıt, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde Eskişehirlilerin beğenisine sunulacak.

BAŞKAN ATAÇ’TAN İNCELEME

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da çalışmaları yerinde inceleyerek, fırınlama süreci ve anıtın yerleşim aşamaları hakkında Sanat Direktörü Prof. Bilgehan Uzuner ve sanatçılardan bilgi aldı.

KAPANIŞ TÖRENİ 12 EYLÜL’DE

Heykel çalışmaları, sergiler, sanatçı sunumları, torna yarışmaları, çocuk atölyeleri, konserler ve çeşitli etkinliklerle renklenen sempozyum, 12 Eylül Cuma günü saat 18.30’da düzenlenecek kapanış töreni ile sona erecek. Törenin ardından ise sanatçı Emre Fel, Eskişehirlilerle buluşacak.