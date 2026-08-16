‘Yeni Halk Kafe’ yurttaşlara nefes alma alanı sağlıyor: Emeklilerin yoğun ilgisini çekiyor

Yenimahalle Belediyesi’nin Ragıp Tüzün Parkı’nda bulunan Yeni Halk Kafe tesisi, öğrencisinden emeklisine tüm yurttaşlara uygun fiyatla kaliteli hizmet sunuyor. Emekli yurttaşlar, şehrin kalabalığından kaçmak için buraya uğruyor, uygun fiyatlı yiyecek ve içecek hizmetlerinden yararlanıyor. Yenimahalle Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Yeni Halk Kafe projesini yaşama geçirdi. Geçtiğimiz yılın eylül ayında Ragıp Tüzün Parkı’nda ilki açılan Yeni Halk Kafe sayısı, ilçede 3’e yükseldi. Diğer şubeleri Cumhuriyet Akademi ve Lalegül’de bulunan kafeler, yurttaşlara uygun fiyatla kaliteli hizmet sunuyor. Soğuk, sıcak içeceklerin yanı sıra tuzlu ve tatlı yiyecek seçenekleri sunan tesislerden, öğrencisinden emeklisine birçok yurttaş yararlanıyor. Tesisler, bölgede yaşayan yurttaşlar için de istihdam alanı açıyor.

TESİSLER, UYGUN FİYATLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Gazetemiz Cumhuriyet, tesislerin ilki Ragıp Tüzün Parkı şubesini gezdi. Parkın içerisinde bulunan kafe, yüksek kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Tesisin bahçesinde 40 masa, 100 sandalye bulunurken içinde 43 masa 72 sandalye yer alıyor. Tesislerin bahçesinde, gölgelik alanlar oluşturulmuş. Pazartesi günleri temizlik sebebiyle 13.30’da açılan tesis, haftanın 6 günü sabah 09.30’da servise başlıyor. Açılış saatinden itibaren bölge sakinleri soluğu kafede alıyor. Uygun fiyatlı menüsüyle dikkat çeken kafelerde, simit 17.50 lira, poğaça 20 lira, su böreğinin dilimi ise 39 lira olarak listeleniyor. Çayın 10 liraya satıldığı tesislerde Türk kahvesi 25, americano, cappucino, latte gibi çeşitli kahveler 60 liraya satışa sunuluyor. Kahvesini soğuk içmek isteyen yurttaşlar, herhangi bir fiyat farkı ödemeden tesisin keyfini çıkarıyor. Kafede, tatlı ve tost çeşitleri de satışa sunuluyor. Kaşarlı tost 49, karışık tost 59, atom, ayvalık ve kumru tost 80, sandviç ise 110 liradan satışa sunuluyor. Tatlılarda ise küçük boy pastalar için fiyat aralığı 60-130 lira olarak değişiyor. Büyük dilim tatlılar 160 liradan satılıyor.

Cumhuriyet, tesislerden yararlanan emekli yurttaşlarla görüştü. Yurttaşlar, hizmetten kaynaklanan memnuniyetini anlattı. Tesislere yönelik değerlendirmeleri sorulan bir yurttaş, “Ben eski bir belediyeciyim. Belediyecilik sadece yol, su, elektrik değildir. Bu tip sosyal hizmetler, belediyenin ikinci görevidir. Çünkü belediyenin görevi halka hizmettir. Böyle olan tüm hizmetlerin yanında duruyorum. Kızılay’a gittiğimde, Başkent Market’ten alışveriş yaparım. Çünkü orada da hem ucuza alıyorum, hem de kooperatiflere destek oluyorum. Burası güzel bir yaşam alanı” dedi.

‘BURADA NEFES ALIYORUZ’

Bir diğer yurttaşlar ise “Ben ve eşim doğma büyüme Yenimahalle’deyiz. Buraya hep ‘Moruklar Parkı’ derlerdi. Biz emekli olunca burası artık bizim yerimiz dedik. Ankara, giderek kalabalıktan ötürü yaşanmaz hale geldi. Burası, kalabalık şehirde emekliye uygun, sakin ve serin bir yer. Burada uygun fiyata alışveriş yapıyor, nefes alıyoruz” dedi. Bir diğer emekli yurttaş da “Burayı tercih etmemin birincil sebebi ekonomik olması. İkinci de sakin olması. Ağaçlık alan, gölge bir yer. Akşamları, yaz döneminde biraz daha açık kalmasını çok isteriz” değerlendirmesini yaptı.