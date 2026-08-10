Yenişehir’de parklar yenileniyor

Mersin Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2026 yılı yatırım ve hizmet programı kapsamında ilçedeki yeşil alanları, parkları ve sosyal yaşam alanlarını tepeden tırnağa yenilemeye hazırlanıyor. Kent sakinlerine daha modern, güvenli ve konforlu alanlar sunmayı hedefleyen belediye; hem mevcut parkları revize ediyor hem de ilçeye yepyeni yaşam alanları kazandırıyor.

Yenişehir Belediyesi 2026 yılı boyunca kent genelindeki park ve yeşil alanlarda kapsamlı yenileme ve yeni proje çalışmalarını hayata geçirecek. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından mevcut parklar modernize edilirken, yeni parklar da ilçeye kazandırılacak.

MEVCUT PARKLARA MODERN DOKUNUŞ VE YENİ PARKLAR

Yenişehir’in çehresini değiştirecek vizyon projelerden biri olan Vadi Projesi, 50 Yıl Mahallesi’nde hayata geçiriliyor. Doğa ile kent yaşamını buluşturacak olan proje, mahalle sakinleri için önemli bir nefes alanı olacak. İlçe genelindeki park yenileme ve yapım çalışmaları kapsamında da İnönü Mahallesi’nde yer alan Körfez Parkı revize edilecek. Park içerisine yurttaşların keyifle vakit geçirebileceği bir kafeterya ve çocuklu aileler için bebek bakım odası eklenecek. 50 Yıl Mahallesi’ndeki Ahmet Taner Kışlalı Parkı ile Barbaros Mahallesi’ndeki Mimoza Park baştan aşağı yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulacak. Kentin yeşil dokusunu artırmak amacıyla Kocavilayet Mahallesi’nde yeni bir park kurulacak. Ayrıca Barbaros Mahallesi 2148 ve 2127 sokakların kesişim noktasına yepyeni bir park inşa edilecek.

PARKLARDA TEKNOLOJİ, GÜVENLİK VE ÇEVRE DOSTU DÖNEM

Çocukların ve sporseverlerin ihtiyaçlarını ön planda tutan Yenişehir Belediyesi, ilçe genelindeki 15 parkın oyun grupları zeminlerini yenileyerek daha güvenli hale getiriyor. Bu parklara yeni oyun grupları ve fitness aletleri yerleştirilirken, bank ve çöp kovaları da tamamen yenilenecek. Parkların altyapısı ve güvenliğine yönelik öne çıkan diğer adımlar ise şöyle; güvenliği üst seviyeye çıkarmak adına 17 parka kamera sistemi entegre ediliyor. İlk örneği Belediye yanında bulunan Ali Kaya Mutlu Parkı’nda hayata geçirilen uygulamanın kısa sürede diğer belirlenen parklarda da tamamlanması hedefleniyor. Genel olarak tüm parkların aydınlatma sistemleri yenilenirken, çevreci solar (güneş enerjili) aydınlatma sistemlerine ağırlık verilecek. Su kaynaklarını korumak ve verimliliği artırmak amacıyla mevcut sulama sistemleri modern otomatik sulama sistemleri ile değiştirilecek.