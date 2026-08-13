Yenişehir’de serinleten tatlara sıkı takip

Sıcak yaz günlerinde dondurma tüketiminin artması üzerine harekete geçen Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını güvence altına almak amacıyla ilçe genelinde kapsamlı bir denetim çalışması başlattı. Özellikle sıcak havalarda tüketimi önemli ölçüde artan dondurmanın uygun koşullarda muhafaza edilmesinin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, ekipler işletmelerin ürünleri belirlenen hijyen ve saklama standartlarına uygun şekilde satışa sunup sunmadığını inceledi. Denetimler kapsamında ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken, tüketiciye eksik gramajla ürün satılmasının önüne geçilmesi amacıyla da gerekli kontroller yapıldı. İşletmelerin ruhsat durumları ve genel temizlik koşulları da ekipler tarafından denetlendi.

HİJYEN KURALLARINA UYMAYAN İŞLETMEYE YASAL İŞLEM

Denetimler sırasında hijyen ve temizlik kurallarına uymadığı tespit edilen bir işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Eksiklikleri bulunan diğer işletmelere ise gerekli düzenlemeleri yapmaları için süre verildi. Sürenin sonunda ekiplerin yeniden denetim gerçekleştireceği bildirildi. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin rutin olarak sürdürüleceğini belirtti. Zabıta ekipleri, mevsim şartları nedeniyle özellikle dondurma üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimlerin artırıldığını vurgulayarak, işletmelerin hijyen kurallarına, ürünlerin muhafaza koşullarına ve ilgili mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Belediye ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin devam edeceğini kaydetti.