Yumurtalık Belediyesi, halk sağlığı ve turizm için denetimlerini sürdürüyor

Adana Yumurtalık Belediyesi, yaz sezonunda artan ziyaretçi yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından plajlar, parklar ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebilmesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Yumurtalık Belediyesi, çevre temizliğini yalnızca günlük hizmet olarak değil, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent anlayışının önemli bir parçası olarak değerlendirerek çalışmalarına devam ediyor.

OTELLERDE HİJYEN VE RUHSAT DENETİMİ

Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüren Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçede faaliyet gösteren otellerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde genel hijyen şartları, iş yeri ruhsatı ve gerekli belgelerin uygunluğu ile oda ve mutfakların hijyen kurallarına uygunluğu ayrıntılı şekilde kontrol edildi.

KASAP VE TAVUK SATIŞ NOKTALARI DA DENETLENDİ

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Gıda Teknikeri ile birlikte halk sağlığını korumak amacıyla ilçede faaliyet gösteren kasap ve tavuk satış işletmelerinde de denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri (SKT), hijyen koşulları, fiyat etiketleri ve iş yeri ruhsatları titizlikle incelendi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için gıda denetimlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, "Halkımızın güvenle ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi.

ALTIOK: “ÇEVREMİZİ HEP BİRLİKTE KORUYALIM”

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmanın belediye ile vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizin daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede vakit geçirebilmesi için temizlik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Plajlarımızı, parklarımızı ve ortak yaşam alanlarımızı düzenli olarak temizliyor, zabıta ekiplerimizle de işletmelerimizde hijyen denetimlerini sürdürüyoruz. Temiz bir Yumurtalık için hep birlikte çevremizi koruyalım."