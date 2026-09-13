Yumurtalık Belediyesi, kurumsallaşma yolunda güçleniyor

Adana Yumurtalık Belediyesi, daha güçlü, etkin ve sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, özel sektörde yaklaşık 23 yıllık profesyonel çalışma deneyimine sahip Ahmet Celal Özdurak, bilgi, birikim ve yöneticilik tecrübesini Yumurtalık Belediyesi’nin hizmet ve kurumsallaşma çalışmalarına aktarmak üzere belediye bünyesine katıldı.

SANKO Holding bünyesinde uzun yıllar yöneticilik görevlerinde bulunan Özdurak; yönetim, idari işler, kurumsal ilişkiler, organizasyon, kamu kurumlarıyla koordinasyon ve iş geliştirme alanlarında edindiği deneyimin yanı sıra Yumurtalık’ı ve ilçenin dinamiklerini yakından tanımasıyla belediyenin yeni dönem çalışmalarına katkı sunacak.

Yumurtalık Belediyesi’nin kurumsallaşma vizyonu; yalnızca mevcut ihtiyaçlara çözüm üretmekle sınırlı olmayan, geleceği öngören, değişime uyum sağlayan, kurumsal kapasitesini sürekli geliştiren ve hizmet kalitesini sürdürülebilir biçimde artıran bir yönetim anlayışına dayanıyor.

ÖZEL SEKTÖR DENEYİMİ KAMU YÖNETİMİYLE BULUŞUYOR

Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında; güçlü ve etkin bir ekip yapısının oluşturulması, görev ve sorumlulukların daha net tanımlanması, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi, stratejik planlama ve performans anlayışının geliştirilmesi, kurumlar arası ilişkilerin etkinleştirilmesi ve yeni iş birliklerinin oluşturulması öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Bu yaklaşımın temelinde ise özel sektörün yönetim, planlama, organizasyon ve sonuç odaklı çalışma kültürü ile kamu yönetiminin hizmet sorumluluğunu ve kurumsal birikimini buluşturmak bulunuyor. Amaç; kişilere bağlı olmayan, görev ve sorumlulukları net, süreçleri tanımlı, koordinasyonu güçlü ve kurumsal hafızası gelişmiş bir belediye yapısını geleceğe taşımak.

BAŞKAN ALTIOK: “KİŞİLERE DEĞİL, GÜÇLÜ BİR SİSTEME DAYANAN BELEDİYE YAPISI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, güçlü ve kalıcı bir belediye yapısının ancak nitelikli kadrolar ve sağlam bir sistem anlayışıyla mümkün olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Yumurtalık için çalışırken yalnızca bugünü değil, yarını da düşünmek zorundayız. Bizim hedefimiz kişilere bağlı olmayan, sistemi güçlü; planlayan, üreten ve sürdürülebilir hizmet anlayışını esas alan bir belediye yapısı oluşturmaktır. Bunun yolu; doğru insanları doğru alanlarda buluşturmaktan, Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışma ortamında olduğu gibi ortak akıldan ve profesyonel bir yönetim anlayışından geçiyor. Bu doğrultuda farklı alanlarda yetişmiş, deneyimli ve liyakat sahibi isimlerle kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Celal Bey’in özel sektörde uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyiminin yanı sıra Yumurtalık’ı ve ilçemizin dinamiklerini yakından tanıması önemli bir avantaj. Bilgi ve tecrübesinin kurumsallaşma çalışmalarımıza değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyor, bilgi ve deneyimini Yumurtalık’ın geleceği için birlikte değerlendireceğimize inanıyorum.”

ÖZDURAK: “TECRÜBEMİZİ YUMURTALIK’IN HİZMETİNE SUNACAĞIZ”

Yumurtalık Belediyesi bünyesinde üstlendiği yeni sorumluluğa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Celal Özdurak ise bilgi ve deneyimini ilçenin hizmetine sunmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“Yaklaşık 23 yıllık profesyonel çalışma hayatım boyunca; yöneticilik, idari işler, kurumsal ilişkiler, kamu kurumlarıyla koordinasyon ve organizasyon alanlarında önemli deneyimler edinme fırsatı buldum. Bu birikimi şimdi Yumurtalık’ın hizmetine sunacak olmanın heyecanını ve sorumluluğunu taşıyorum. Çalışma hayatım boyunca liyakat, adalet, sorumluluk bilinci, istişare ve ekip çalışmasını temel değerler olarak benimsedim. Bugün hepimizin ortak paydası ve önceliği Yumurtalık’a en iyi şekilde hizmet etmektir.

Bu anlayışla mevcut kurumsal birikime, çalışma arkadaşlarımızın tecrübesine ve yerel dinamiklere değer vererek; istişare ve ortak akıl temelinde hareket edeceğiz. Hedefimiz birlikte düşünen, birlikte üreten ve birlikte başaran güçlü bir çalışma kültürüne katkı sağlamaktır. Şahsıma duyulan güven nedeniyle başta Belediye Başkanımız Sayın Erdinç Altıok olmak üzere tüm yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üstlendiğim bu sorumluluğu bir makamdan ziyade, Yumurtalık’a hizmet etmek için tarafımıza verilmiş bir emanet ve sorumluluk olarak görüyorum.”

HEDEF: GÜÇLÜ KURUM, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET

Yumurtalık Belediyesi, önümüzdeki dönemde kurumsal kapasitesini geliştirme, hizmet kalitesini yükseltme ve ilçenin geleceğine yönelik projeleri güçlendirme çalışmalarına devam edecek. Bu süreçte kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesi; ilçenin potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve ortak akla dayalı yeni çalışma modellerinin oluşturulması hedefleniyor.