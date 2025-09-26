Yüreğir’de can dostlarına yeni araç

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sundukları yeni saha aracını inceleyerek yetkililerden can dostlara yönelik ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni saha aracının, sokak hayvanlarına yönelik tedavi, besleme ve geçici barınma hizmetlerinde kullanılacağını ifade eden Başkan Demirçalı, barınak ve kısırlaştırma merkezi çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Hayvansever bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Demirçalı, “Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Yüreğir Belediyesi hayvansever bir belediyedir. Çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakında yeni bir barınak ve kedi kısırlaştırma merkezi ile can dostlarımıza hizmet vereceğiz. Bu konuda Adana Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’e de destekleri için teşekkür ediyorum. Yeni aracımız Yüreğir’e, can dostlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.