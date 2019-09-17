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Son yıllarda sosyal medya üzerinden gerçekleşen siber saldırıların sayısında ciddi bir artış yaşanırken bu tehlikelerin önüne geçmek kısmen de olsa mümkün. Milyonların bir araya geldiği ve pek çok konuyu tartışabildiği ya da fikir alışverişinde bulunabildiği Twitter’da örneğin, tanımadığınız kişilerden istemediğiniz türden mesajlar almak şüphesiz pek çoğumuzun başına gelmiştir. İşte bu ve bu gibi durumları önlemek ve güvenlik adına en iyi sonucu almak için günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız ve milyonları bir konu ya da olay etrafında birleştirmeyi başaran sosyal medya platformu Twitter güvenlik tarafında etkili özellikler sunuyor.



Twitter’da herkesin kendi deneyimlerini yaratabilmesi ve denetleyebilmesi için birçok özellik mevcut. Bu platformu kendi alanımız haline getirmeye yardımcı olan en iyi 5 özelliğe birlikte göz atalım.