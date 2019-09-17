Twitter’da güvende olmanızı sağlayan 5 özellik 17 Eylül 2019, Salı cumhuriyet.com.tr
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Son yıllarda sosyal medya üzerinden gerçekleşen siber saldırıların sayısında ciddi bir artış yaşanırken bu tehlikelerin önüne geçmek kısmen de olsa mümkün. Milyonların bir araya geldiği ve pek çok konuyu tartışabildiği ya da fikir alışverişinde bulunabildiği Twitter’da örneğin, tanımadığınız kişilerden istemediğiniz türden mesajlar almak şüphesiz pek çoğumuzun başına gelmiştir. İşte bu ve bu gibi durumları önlemek ve güvenlik adına en iyi sonucu almak için günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız ve milyonları bir konu ya da olay etrafında birleştirmeyi başaran sosyal medya platformu Twitter güvenlik tarafında etkili özellikler sunuyor.
Twitter’da herkesin kendi deneyimlerini yaratabilmesi ve denetleyebilmesi için birçok özellik mevcut. Bu platformu kendi alanımız haline getirmeye yardımcı olan en iyi 5 özelliğe birlikte göz atalım.
Twitter’da herkesin kendi deneyimlerini yaratabilmesi ve denetleyebilmesi için birçok özellik mevcut. Bu platformu kendi alanımız haline getirmeye yardımcı olan en iyi 5 özelliğe birlikte göz atalım.
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1. Sessize alma
Bir Twitter hesabını “sessize almak”, o hesabın tweetlerini zaman tünelinizde görmeyeceğiniz anlamına gelir. Bu, tweetlerine ilgi duymadığınız kişilerle de arkadaş kalabilmenin en iyi yolu.
Bu Twitter hesapları sessize alındıklarında bildirim almıyor, sizler de bu hesaplar tweetlerinde sizden bahsettiklerinde veya size direkt mesaj gönderdiklerinde haberdar olabiliyorsunuz. Takip etmediğiniz Twitter hesaplarını da sessize alabilir, bu hesapları uyarılarda görmenizin önüne geçebilirsiniz.
Bir hesabı sessize almak, o hesabı engellemek veya takip etmeyi bırakmaktan farklıdır. Sessize aldığınız hesapların bu bilgiye ulaşmaları mümkün değildir. Bu özelliği tek tuş ile siz de deneyebilirsiniz.
Twitter hesaplarının yanı sıra, belirli kelimelerin, kullanıcı isimlerinin, emojilerin veya hashtaglerin geçtiği tweetleri de sessize alabilirsiniz.
Bir Twitter hesabını “sessize almak”, o hesabın tweetlerini zaman tünelinizde görmeyeceğiniz anlamına gelir. Bu, tweetlerine ilgi duymadığınız kişilerle de arkadaş kalabilmenin en iyi yolu.
Bu Twitter hesapları sessize alındıklarında bildirim almıyor, sizler de bu hesaplar tweetlerinde sizden bahsettiklerinde veya size direkt mesaj gönderdiklerinde haberdar olabiliyorsunuz. Takip etmediğiniz Twitter hesaplarını da sessize alabilir, bu hesapları uyarılarda görmenizin önüne geçebilirsiniz.
Bir hesabı sessize almak, o hesabı engellemek veya takip etmeyi bırakmaktan farklıdır. Sessize aldığınız hesapların bu bilgiye ulaşmaları mümkün değildir. Bu özelliği tek tuş ile siz de deneyebilirsiniz.
Twitter hesaplarının yanı sıra, belirli kelimelerin, kullanıcı isimlerinin, emojilerin veya hashtaglerin geçtiği tweetleri de sessize alabilirsiniz.