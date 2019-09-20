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'FAYDASINI ÖĞRENEN ARIYOR'



Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da siparişler aldığını anlatan İsmail Eroğlu, pepinonun kilosunu 10- 15 liradan sattığını belirterek, "Pepino kavunu olarak da bilinen pepino meyvesini, biz alternatif ürün olarak üretmeye başladık. 6 ayda bir hasat ediyoruz ve şu an da 6'ncı aydayız. Sararmış olanlar, ermiş pepinodur. Pepinoyu Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Birçok hastalığa iyi geldiği için birçok şehirden arıyorlar. Aracılar vasıtasıyla Makedonya, Ürdün ve İsviçre'ye kadar gönderiyoruz. Faydasını bilen ve öğrenen insanlar bizi arıyor. Pepino bilindiği gibi Güney Amerika'nın Peru ülkesinden gelmekte. Fakat burada üretim yoğun değil. Biz daha çok üretmeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türkiye'de rahatlıkla yetişen bir bitki. Ayrıca birçok hastalığa faydalı olduğu için üretimini artırmak bizler için büyük avantaj sağlayacaktır. 4 dönümlük seradan yolda toplam 40 ton ürün almaktayız. Kilosunu ise 10 ile 15 lira arasında satıyoruz" diye konuştu.