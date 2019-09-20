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Çatıda panter paniği! Şehrin göbeğinde... 20 Eylül 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Fransa’nın kuzeyinde Lille kentinin yakınlarında bulunan Armentieres kasabasında siyah bir panter paniğe neden oldu.
Haber görseli
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Ülkeye yasadışı yollarla sokulduğu iddia edilen panterin, bir binanın çatı katına tırmandığı görüldü.