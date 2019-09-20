Çatıda panter paniği! Şehrin göbeğinde...
Çatıda panter paniği! Şehrin göbeğinde...
20 Eylül 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Fransa’nın kuzeyinde Lille kentinin yakınlarında bulunan Armentieres kasabasında siyah bir panter paniğe neden oldu.
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Ülkeye yasadışı yollarla sokulduğu iddia edilen panterin, bir binanın çatı katına tırmandığı görüldü.
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Yerel medya, yaklaşık 30 kilogram ağırlığında, 6 aylık siyah panterin binanın merdivenlerinden çatı katına tırmanarak bir eve girdiği ve evde bulunan bir çocuğu korkuttuğunu bildirdi.
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Panteri bulunduğu yerden indirmek için itfaiye, polis ve veteriner ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sakinleştirici iğneyle vurulan panter, sağlıklı bir şekilde ele geçirildi.
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Panterin Asya ve Afrika’ya ait bir tür olduğu ve Fransa’ya nasıl getirildiğinin araştırıldığı bildirildi. Panter, hayvanat bahçesine götürüldü.
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