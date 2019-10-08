NASA'dan dünyayı ürküten fotoğraf: Herkes endişeli
NASA'dan dünyayı ürküten fotoğraf: Herkes endişeli
8 Ekim 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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NASA'nın uydu görüntüleri bilim insanları kadar tüm dünyayı da endişelendiriyor.
Tüm dünyayı ürküten bu görüntüler NASA tarafından yayınlandı. Görüntüler küresel ısınmanın ve çevresel faktörlerin dünyayı ne hale getirdiğini gözler önüne seriyor.
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Bu görüntü İstanbul'da 1984 yılına ait.
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Bu görüntü ise 2016 yılından...
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Bu görüntü ise Aral Gölü'ne ait... İki fotoğraf arasında ise sadece 14 yıl var.
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California'da bulunan Oroville Gölü'ne ait bu karelerde soldaki görüntü 2010 Temmuz'a ait, sağdaki görüntü ise 2016 yılına... Sadece 6 yılda bölge bu hale gelmişi.
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Brezilya'daki Rondonia Ormanı'nın 1975'te çekilen bir görüntüsü ile 2009 yılının ağustos ayında çekilen uydu görüntüsünün karşılaştırması...
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Pakistan'daki Dasht Gölü'nün 1999-2011 yılı arasındaki değişimi... Bu göl aynı zamanda bölgeye temiz içme suyu ile enerji de sağlıyor.
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Uganda'daki Mabira Ormanı'nın 2001 yılının kasım ayında çekilmiş olan bir görüntüsü ile 2006 yılının ocak ayında çekilen görüntüsü.