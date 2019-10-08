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NASA'nın uydu görüntüleri bilim insanları kadar tüm dünyayı da endişelendiriyor.



Tüm dünyayı ürküten bu görüntüler NASA tarafından yayınlandı. Görüntüler küresel ısınmanın ve çevresel faktörlerin dünyayı ne hale getirdiğini gözler önüne seriyor.