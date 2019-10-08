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NASA'dan dünyayı ürküten fotoğraf: Herkes endişeli 8 Ekim 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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NASA'nın uydu görüntüleri bilim insanları kadar tüm dünyayı da endişelendiriyor.

Tüm dünyayı ürküten bu görüntüler NASA tarafından yayınlandı. Görüntüler küresel ısınmanın ve çevresel faktörlerin dünyayı ne hale getirdiğini gözler önüne seriyor.
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Bu görüntü İstanbul'da 1984 yılına ait.