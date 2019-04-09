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Nusret'ten yeni karar! O gün bedava... 9 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret Gökçe 23 Nisan'da çocuklara özel ücretsiz menü verecek.
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Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 05-18 yaş arası herkese hamburger menünün bedava olacağını açıkladı.