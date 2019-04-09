Nusret'ten yeni karar! O gün bedava...
Nusret'ten yeni karar! O gün bedava...
9 Nisan 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret Gökçe 23 Nisan'da çocuklara özel ücretsiz menü verecek.
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Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 05-18 yaş arası herkese hamburger menünün bedava olacağını açıkladı.
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafı ile beraber bir duyuru yaptı.
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Okul yıllarından kareler yayınlayan Nusret çocuklara vereceği menünün içeriğini de paylaştı. Nusret paylaşımlarına, "23 Nisan ulusal egemenlik çocuk bayramına özel olarak 05-18 yaşındaki herkese 23 Nisan günü bütün dünyadaki nusret ve saltbaelerde hamburger, patates kızartması milkshake ve selfie. Siz bizim geleceğimizsiniz hepinizi seviyorum" notunu düştü.
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“Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim. Çırak olarak. Et benim tutkum oldu.”