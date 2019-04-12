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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin belediyede alın teri ile iş üreten, çalışanların haklarını koruyacağını belirten İmamoğlu, "Bunun teminatı Kemal Çebi'nin ahlakıdır, bizlerin siyasi anlayışı ve emeğin kutsallığına olan inancımızdır. Aynı şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de geçerlidir. Orada da çalışan hiçbir kardeşimin işiyle gücüyle uğraşmayız. Maaşını alıyor, işe güce gelmiyorsa, başka işlerle uğraşıyorsa o şimdiden kartını bıraksın gitsin. Alın teriyle çalışan herkes, iyi biliyorum ki Sayın Kemal Çebi'nin ve bizim başımızın tacıdır. Bu şehre hepimiz, tüm donanımımızla tüm tecrübemizle, tüm hassasiyetimizle en iyi hizmeti vermeye söz veriyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın." şeklinde konuştu.