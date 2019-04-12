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Ekrem İmamoğlu: 350 bin Büyükçekmecelinin onuru ve gururuyla oynuyorsunuz 12 Nisan 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehre hepimiz, tüm donanımımızla, tüm tecrübemizle, tüm hassasiyetimizle en iyi hizmeti vermeye söz veriyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.
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İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile belediye başkanlığını CHP adayı Kemal Çebi'nin kazandığı Küçükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'yi tebrik eden İmamoğlu'na ziyarette, CHP'li belediye başkanları ve CHP milletvekilleri de eşlik etti.