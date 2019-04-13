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Angelina Jolie, Brad Pitt’i geri istiyor 13 Nisan 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Boşanma davası henüz sonuçlanmayan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in barışacakları iddiası ortaya atıldı. Jolie’nin yeniden bir aile olmak ve Pitt’i geri kazanmak istediği, boşanma davasını bu nedenle uzattığı öne sürüldü.
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Bir zamanlar ‘Brangelina’ adıyla anılan Hollywood’un en popüler çifti Angelina Jolie (43) ile Brad Pitt’in (55) 2,5 yıl önce başlayan boşanma davası henüz sonuçlanmamışken, ünlü çiftle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.