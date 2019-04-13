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Laçin, "Bu devirde bir İngilizce yetmez zaten, ne kadar çok dil bilir o kadar dünya vatandaşı olur çocuklar. Dün, bir yazar, Alman eşinin sadece İngilizce bildiğinden ve bunun yetersiz olduğundan söz ediyordu!

Yeni nesil dünya vatandaşı olmalı bunu ne kadar erken kavrarsak o kadar iyi" diye yazdı.