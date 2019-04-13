Berna Laçin'den Kıraç'a tepki: Ona da karışma! 13 Nisan 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr
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Oyuncu Berna Laçin, şarkıcı Kıraç'ın, "Ben bir vatanseverim; İngilizce eğitim kalkmalı. Çocuklarım okulda İngilizce sıkıntısı yaşıyorlar. Türkiye'de İngilizce eğitime son verilmeli. Bazı anne-babalar İngilizce öğrenilmesini bir numaralı eğitim olarak görüyor. İngilizce eğitim, Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor" şeklindeki sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
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Laçin, Kıraç'ı kastederek, "E yolla İngilizce eğitim vermeyen okula be arkadaş, okuldan bol ne var memlekette! Sen yollama belki başkası yollar, ona da karışma ama" dedi.