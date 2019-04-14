Mustafa Sönmez'in gözaltına alınmasına tepki yağdı 14 Nisan 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr
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İktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Sönmez, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Sönmez'in gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları...
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Mustafa Sönmez TÜRKİYE UYURKEN bu sabaha karşı 3.50’de gözaltına alındı. Vatan Emniyet’e götürüldü. Gerekçe “sosyal paylaşımlar”!— Ayşenur Arslan (@AysenurArslantv) 14 Nisan 2019