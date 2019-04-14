MUSTAFA SÖNMEZ’e GÖZALTI?



Hem de sosyal medya mesajlarından?

Çok pis bir espri bu.

“Dünya alemi kendimize güldürmeye mi çalışıyorsunuz?” demeyeceğim. Çünkü iş artık komedi olmaktan çıktı. Ucuz bir tragedyaya dönüşmekte.

Gazetecinin yazarın, milletin yakasından çekin ellerinizi.