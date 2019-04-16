Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Kapat

Eser Yenenler baba oluyor 16 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Nişanlısı Berfu Yıldız ile 9 Haziran’da nikah masasına oturacak olan Eser Yenenler baba oluyor.
Haber görseli
2

Geçtiğimiz günlerde check-up için hastaneye giden çift, Yıldız’ın 3 haftalık hamile olduğunu öğrendi.