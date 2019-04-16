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Yenenler, “Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan korkuyoruz doğrusu, o yüzden daha fazla da konuşmak istemiyorum. Düğün tarihimizde de bir değişiklik yok. İkimizin de hayalinde kır düğünü var. O yüzden haziranda gerçekleşmesini istiyoruz” dedi.