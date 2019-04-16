Eser Yenenler baba oluyor
Eser Yenenler baba oluyor
16 Nisan 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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Nişanlısı Berfu Yıldız ile 9 Haziran’da nikah masasına oturacak olan Eser Yenenler baba oluyor.
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Geçtiğimiz günlerde check-up için hastaneye giden çift, Yıldız’ın 3 haftalık hamile olduğunu öğrendi.
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Yenenler, “Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan korkuyoruz doğrusu, o yüzden daha fazla da konuşmak istemiyorum. Düğün tarihimizde de bir değişiklik yok. İkimizin de hayalinde kır düğünü var. O yüzden haziranda gerçekleşmesini istiyoruz” dedi.
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