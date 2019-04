4

3-Yanlış: Et ağırlıklı beslenerek daha hızlı kilo veriyorum



Doğrusu: Et tüketmek metabolizma hızını arttırıyor ve bu sayede kilo vermeyi hızlandırıyor. Ancak düşük karbonhidrat ve yüksek hayvansal protein tüketmek kısa vadede kilo vermede fayda sağlasa da, alışkanlık haline döndüğünde uzun vadede bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzun süre ve fazla miktarda et tüketimi alışkanlık haline dönüştüğünde kalp damar sağlığını olumsuz etkileyen kolesterol ve lipid ile ürik asit oranı yükseliyor ve kolon kanseri gibi bazı kanser türlerine yatkınlık artıyor.