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Bahar geldi, dolayısıyla kışın giyilen kalın giysilerin yerini ince giysiler alacak ve vücuttaki fazlalıklar ortaya çıkacak. Bu nedenle hemen herkesi kilo verme telaşı sarmaya başladı. Son yıllarda sıfır beden olmak güzellik sembolü gibi algılandığı için de bu uğurda aç dolaşan, tek tip gıda ile beslenen ve bilimsel bir gerçeğe dayanmayan 'diyet' modellerini tercih eden pek çok insan var. Hedefler ise çoğu zaman aynı: Çok kısa sürede çok hızlı kilo vermek. Ancak dikkat! Farkında olmadan yaptığınız diyet hataları nedeniyle zayıflamak isterken tam aksine kilo alabilirsiniz. Çok daha kötüsü halsizlikten konsantrasyon bozukluğuna, baş ağrısından saç dökülmesine, gastritten kan şekeri dengesinin bozulmasına kadar pek çok sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Zayıflamak isterken yaptığımız hataların ardında yatan neden ise genellikle kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler oluyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı toplumda diyet hakkında ‘doğru’ sanılan ‘yanlış’ bilgileri anlatı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.