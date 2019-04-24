Bu serbest bırakma kararı linç girişiminin derin devletin planlı ve organize bir eylemi olduğunun kanıtıdır.

Yargının nasıl karar verildiğini bilen birisi olarak bu kararın anlamı linç girişimlerinin cezasız kalacağıdır.

Bu karar ile birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır https://t.co/GRKXv76sxf