Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına tepki yağdı 24 Nisan 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran grup içinde yer alan ve yumruk atan Osman Sarıgün, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sarıgün'ün serbest bırakılmasına başta CHP'li milletvekilleri ve sanatçılar olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şöyle...
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AKP Genel Başkanına TWEET atınca tutuklayan,— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 24 Nisan 2019
CHP Genel Başkanına YUMRUK atınca serbest bırakan yargı!
Bir yumruk da sen attın bu millete!