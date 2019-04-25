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Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı: Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı 25 Nisan 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
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Haber görseli
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı.