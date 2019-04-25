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"Gelibolu hikayesi, kollektif tarihimizde silinmez bir iz bıraktı. Bu, ulusumuzun temel hikayelerinden biridir. Bizim için önemi bu

hikayenin defalarca anlattığımız basit bir hikaye olduğu için değil, birçok Avustralyalının hikayesi gibi, karmaşık bir hikaye olduğu için. Anzakları bu kadar çekici kılan, hayatlarındaki gri tonlar olmuştur. Bir asırlık anılar, bir asırlık yaşanmışlıklar karmaşıklıklarını ortaya koydu. Şehirden gelenler vardı, köyden gelenler vardı. Genci vardı, yaşlısı vardı. Korku ve öfke, üzüntü ve neşe. Tüm duyguları yaşadılar. Bazıları macera arayışında orduya katılırken, bazıları düzenli bir gelir için katıldı. Bu ikisinin dışında farklı onlarca sebeple orduya katılanlar vardı. Binlerce insan öldü. Binlercesi eve yaralı geldi, fiziksel ya da psikolojik olarak. Ya da her ikisi birden. Diğerleri eve geldi ve hayatlarına devam etmeye çalıştılar. Kolektif bir grup haline gelmiş bireylerdi. Ancak, onların deneyimlerini anlamamız için bireysel

hikayelerine bakmamız gerekir."