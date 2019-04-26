Bursa'da fabrikada patlama: Olay yerinden kareler
Bursa'da fabrikada patlama: Olay yerinden kareler
26 Nisan 2019, Cuma
DHA
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BURSA'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralanan işçilerin hastanelere sevk edildikleri bildirildi.
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Olay, saat 15.10'da, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana geldi. 3 işçi patlama sırasında yaşamını yitirdi.
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