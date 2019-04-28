3

Aracın hareket etmeye başladığını fark eden 8 yaşındaki çocuk, ablasını kolundan tutarak aracın arka kapısını açtı ve son anda atlayarak kurtuldu. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın birkaç metre ilerledikten sonra arka kapısının açıldığı ve çocuk ile ablasının atladıkları görüldü. Nita Coburn’un (69) ise torunlarını kurtarmak için aracın peşinden koştuğu görüldü.