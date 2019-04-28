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8 yaşındaki kahraman ablasını hırsızlardan böyle kurtardı 28 Nisan 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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ABD’de bir araç hırsızı, arka koltuğunda 2 çocuğun bulunduğu aracı çalmaya çalıştı. Aracın çalındığını fark eden 8 yaşındaki erkek çocuk, arka kapıyı açarak 10 yaşındaki ablasını kolundan tutarak araçtan atladı.
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ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Middletown bölgesinde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki çocuk ve 10 yaşındaki ablasının arka koltuklarında oturdukları ve park halinde olan araç çalındı.