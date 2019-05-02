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İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Efe Tutar, bebeklikten itibaren kalemi elinden bırakmadı. Ömer Efe, geçen süre içinde hayvan resimleri çizmeye başladı. Ailesinin de desteğiyle resim çizmeye daha da yoğunlaşan Ömer Efe, resim kursuna gitti. Okulda, evde, misafirlikte, boş vakit bulduğu her ortamda resim çizmeye başlayan Ömer Efe, gördüğü birçok şeyi resme dökmeye başladı. Ömer Efe, "Dinozor çizmeyi seviyorum. Bir arkadaşımın teneffüse çıktığımız zaman resmini çizmeye başladım. Teneffüs bittiğinde resmini bitirmiştim. Nereye baksam oranın resmini çizebilirim. Enes Batur'u sevdiğim için onun resmini de çizdim" dedi.

