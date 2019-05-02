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Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun geçtiğimiz gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen ve üzerinde AKP logolu tişört bulunan bir kişiyi intihardan vazgeçirmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullşanıcısı, olayın kurku olduğpu şekilde yorumlar yaparken bazıları ise AKP'yi ancak Davutoğlu'nun kurtarabileceği şeklinde yorumlar yaptı. İşte o yorumlar: