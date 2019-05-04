4

Kaya ise kendisini eleştiren kişiye şöyle cevap verdi: "Uluslararası çok önemli bir ödül aldı ve bu ödülü alan ilk Türk. Eşim olmasa da paylaşırdım çünkü kim olduğundan bağımsız gurur duyuyorum başarısıyla. Siz de sevdiklerinizi destekleyin hiçbir şey kaybetmezsiniz, aksine. Haddiniz değil ayrıca, evet!"