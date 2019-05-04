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Hazal Kaya takipçisinden gelen yoruma ateş püskürdü: Haddiniz değil! 4 Mayıs 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan eşinin Tribeca Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmesinin ardından Twitter hesabından bir tebrik mesajı yayınladı.
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Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği; Ali Atay, Hande Doğandemir ve Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Nuh Tepesi' adlı Türk filmi, ABD'nin New York kentinde devam eden Tribeca Film Festivali'nden 2 ödülle döndü. Nuh Tepesi, 'En İyi Senaryo' ödülüne layık görülürken filmin oyuncularından Ali Atay da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.