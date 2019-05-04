Hazal Kaya takipçisinden gelen yoruma ateş püskürdü: Haddiniz değil!
Hazal Kaya takipçisinden gelen yoruma ateş püskürdü: Haddiniz değil!
4 Mayıs 2019, Cumartesi
cumhuriyet.com.tr
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Oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan eşinin Tribeca Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmesinin ardından Twitter hesabından bir tebrik mesajı yayınladı.
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Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği; Ali Atay, Hande Doğandemir ve Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Nuh Tepesi' adlı Türk filmi, ABD'nin New York kentinde devam eden Tribeca Film Festivali'nden 2 ödülle döndü. Nuh Tepesi, 'En İyi Senaryo' ödülüne layık görülürken filmin oyuncularından Ali Atay da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.
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Eşinin uluslararası başarısını kutlayan Hazal Kaya ise bir takipçisi tarafından "Canım şu kocanın kariyerine gösterdiğin ilgiyi biraz da kendi kariyerine göstersen nasıl olur? Haddim değil ama ben yine de söylemiş olayım" yorumunu yaptı.
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Kaya ise kendisini eleştiren kişiye şöyle cevap verdi: "Uluslararası çok önemli bir ödül aldı ve bu ödülü alan ilk Türk. Eşim olmasa da paylaşırdım çünkü kim olduğundan bağımsız gurur duyuyorum başarısıyla. Siz de sevdiklerinizi destekleyin hiçbir şey kaybetmezsiniz, aksine. Haddiniz değil ayrıca, evet!"
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