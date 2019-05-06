AKP yöneticileri, 'Atatürk'le zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin' diyen Mısıroğlu’nun cenazesine katıldı
AKP yöneticileri, 'Atatürk'le zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin' diyen Mısıroğlu’nun cenazesine katıldı
6 Mayıs 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
/Archive/2019/5/6/1380323_resource/Basliksiz-3.jpg
3
Atatürk düşmanlığı ile tanınan ve kamuoyunda ‘fesli meczup' olarak bilinen Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı ile ilgili "Keşke Yunan galip gelseydi" demişti. Mısıroğlu'nun tabutuna Türk bayrağı sarıldı...
/Archive/2019/5/6/1380323_resource/C586E0EB-69AC-4CC0-8E88-B20802481A1F_29703695.jpg
4
Kadir Mısıroğlu, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden öldü.
/Archive/2019/5/6/1380323_resource/FEA4B5AD-8681-47A2-B27B-74605EA8E819_29703694.jpg
5
Mısıroğlu'nun tabutu Çengelköy'deki evine getirildi. Mısıroğlu için dua okunarak, helallik istendi. Kurtuluş Savaşı ile ilgili, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Mısıroğlu'nun tabutu Türk bayrağına sarıldı.
/Archive/2019/5/6/1380323_resource/248752E6-D5C2-4616-BB1E-E195BDA97290_29703693.jpg
6
Ardından cenaze aracına konularak, Büyük Çamlıca Camii'ne götürüldü. Mısıroğlu, burada ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nasuhi Mehmet Efendi Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.
/Archive/2019/5/6/1380323_resource/AD71AD9F-0498-44B2-9DE5-7053E8B3F4EE_29703690.jpg
7
'KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ' DEMİŞTİ
“Keşke Yunan galip gelseydi” diyen, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a hakaret eden, Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu, Mısıroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde bir televizyon kanalında, sokak röportajına katılan vatandaşların, AKP’ye yol ve köprü yaptığı için oy verdiklerini söylemeleri için “Demiyor ki dindar olduğu için rey verdim. Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın ben razıyım” diye konuşmuştu.
/Archive/2019/5/6/1380323_resource/9DE40468-CA94-4C77-8424-6F88EC567E0A_29703692.jpg
8
VASİYETİ: ATATÜRK'Ü SEVEN CENAZEME GELMESİN
25 Mayıs 2013 yılında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Vasiyetimdir; M.Kemâl’e zerre muhabbeti olan cenâzeme gelmesin!..” ifadelerini kullanmıştı.
/Archive/2019/5/6/1380323_resource/misiroglu-cenaze.jpg
9
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen sonrası attığı tweette de, "Mustafa Kemal Atatürk'ü sevenler cenazeme gelmesin" diyen Mısıroğlu'nun cenazesine çok sayıda üst düzey AKP’li yönetici katıldı.
/Archive/2019/5/6/1380323_resource/num.jpg
10
AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP’li vekil Ahmet Hamdi Çamlı, AKP’li İsmail Kahraman cenazeye katıldı.
/Archive/2019/5/6/1380323_resource/bera.jpg
11
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yayınladığı mesajda şöyle dedi: "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
/Archive/2019/5/6/1380323_resource/bil.jpg
12
Mısıroğlu, “Eğer bir Müslüman Atatürk’ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır” ifadesini de kullanmıştı.
/Archive/2019/5/6/1380323_resource/1.jpg
13
İYİ Partili Özdağ da Anadolu Ajansı'nın Kadir Mısıroğlu'nun ölümü ile ilgili yaptığı habere tepki gösterdi. Özdağ, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nı dünyaya duyurmak için kurulduğunu hatırlatarak, "Yunan ordusu kazansaydı diyen bir kişiyi övüyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin ruhlarına hakaret ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.