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'KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ' DEMİŞTİ



“Keşke Yunan galip gelseydi” diyen, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a hakaret eden, Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu, Mısıroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde bir televizyon kanalında, sokak röportajına katılan vatandaşların, AKP’ye yol ve köprü yaptığı için oy verdiklerini söylemeleri için “Demiyor ki dindar olduğu için rey verdim. Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın ben razıyım” diye konuşmuştu.