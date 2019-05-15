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SÖZLEŞME YAPMADAN ÇALIŞTILAR



İşletmeci Ayşegül Topdemir (27), çalışma şekli olarak direkt belediye başkanı ya da üst düzey belediye yetkilileri ile sözleşme olmaksızın sözlü onaya bağlı kalarak iş yaptıklarını ve bu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi. İlk defa başlarına gelen bu olayla 500 bin TL'lik zarara uğradıklarını ifade eden Topdemir, 2 belediyenin yetkilileriyle iletişime geçmeye çalıştıkları sırada 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin araya girdiğini, bir belediyenin başkanın değiştiğini, diğerinde de kadroların değişmesiyle karşılarında muhatap bulamadıklarını kaydetti.

