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500 bin TL'lik heykeller ellerinde kaldı 15 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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ANTALYA'da heykel işi yapan Ayşegül Topdemir, 2 il belediyesinden, aralarında 6 metrelik Atatürk ve dinozor heykellerinin de bulunduğu 500 bin TL'lik siparişi, sözleşme yapmadan, yetkililerinin sözlü onayıyla tamamladı. Yerel seçimlerde belediyelerdeki kadrolar değişince, heykellerin parası ödenmedi, teslim alınmadı. İşletmeci Topdemir, çürümeye terk edilen heykeller için hukuki yollara başvurmaya hazırlandıklarını söyledi.
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