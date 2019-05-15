500 bin TL'lik heykeller ellerinde kaldı
500 bin TL'lik heykeller ellerinde kaldı
15 Mayıs 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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ANTALYA'da heykel işi yapan Ayşegül Topdemir, 2 il belediyesinden, aralarında 6 metrelik Atatürk ve dinozor heykellerinin de bulunduğu 500 bin TL'lik siparişi, sözleşme yapmadan, yetkililerinin sözlü onayıyla tamamladı. Yerel seçimlerde belediyelerdeki kadrolar değişince, heykellerin parası ödenmedi, teslim alınmadı. İşletmeci Topdemir, çürümeye terk edilen heykeller için hukuki yollara başvurmaya hazırlandıklarını söyledi.
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Antalya'nın Aksu ilçesindeki 10 yıllık heykel atölyesi, park, site bahçeleri, oteller ve belediyeler için tasarlanıp üretilen heykelleriyle dikkati çekiyor. Hayal edilebilecek irili ufaklı her türlü figürü kısa sürede hazırlayan atölye çalışanları, eserlerini atölye girişindeki bahçede sergiliyor. Heykeller arasında en dikkat çekenleri ise renkli boyalarla süslenen dinozor ve zürafa aileleri oldu.
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BELEDİYE İŞLERİ ELLERİNDE KALDI
Anadolu Üniversitesi'nden mezun olan iki arkadaşın işlettiği atölyeye Türkiye genelindeki birçok belediyeden de park ve kent süslemelerinde kullanılması amacıyla heykel siparişi veriliyor. Geçen 10 yıllık sürede sipariş veren belediyelerin heykellerini kısa sürede tamamlayıp teslim eden atölye sahipleri, bugüne kadar yaşamadıkları bir sorunla karşılaştı.
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Bir il belediyesi tarafından sipariş edilen 6 metre yüksekliğindeki Mustafa Kemal Atatürk heykeli ve çizgi film karakterlerinden oluşan heykel seti ile bir başka il belediyesi tarafından sipariş edilen dinozor ailesi, zebra ailesi, fil ve deve kervanından oluşan toplamda 500 bin TL'lik heykeller, atölyenin elinde kaldı.
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SÖZLEŞME YAPMADAN ÇALIŞTILAR
İşletmeci Ayşegül Topdemir (27), çalışma şekli olarak direkt belediye başkanı ya da üst düzey belediye yetkilileri ile sözleşme olmaksızın sözlü onaya bağlı kalarak iş yaptıklarını ve bu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi. İlk defa başlarına gelen bu olayla 500 bin TL'lik zarara uğradıklarını ifade eden Topdemir, 2 belediyenin yetkilileriyle iletişime geçmeye çalıştıkları sırada 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin araya girdiğini, bir belediyenin başkanın değiştiğini, diğerinde de kadroların değişmesiyle karşılarında muhatap bulamadıklarını kaydetti.
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Hukuki yollara başvurmaya hazırlandığını aktaran Topdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Müşterilerimizin istediği işi kısa sürede yapabiliyoruz ama işin sonunda ödeme kısmında zorluk çekiyoruz. Çalıştığımız bazı belediyeler bizi mağdur etti. Zamanında teslim etmek için anlaştığımız belediyelerden heykelleri teslim etmek için iletişime geçmeye çalıştığımızda seçim sürecinde muhatap bulamadık. İki belediye ile toplamda 500 bin TL'lik alacağımız var. Heykeller elimizde kaldı."
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Heykeller ise teslim alınmadığı ve hepsinin sığabileceği kapalı bir alan olmaması nedeniyle atölye bahçesinde açık alanda kaderlerine terk edildi.