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Sengel, gökyüzünden Selçuk Efes semalarına bayrak açarak atladı. Kendisini alanda bekleyenleri havadan selamlayan Sengel, "İlk atlayış anı müthişti. Benim için müthiş bir deneyimdi. Selçuk Efes'i kuşbakışı görmek çok güzeldi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'İstikbal göklerdedir' duygusunu hissettim ve bundan gurur duydum. Biz 1919 ruhunu 2019'a taşıyanlarız. Bizden daha ileriki nesillere örnek olacak, doğru işleri yapmayı kendimize hedef edinen kişileriz. Bu anlamda 100'üncü yılımızı gökyüzünde kutlamanın heyecanını yaşadık. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.