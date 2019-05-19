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Belediye Başkanı, 19 Mayıs'ı paraşütle atlayarak kutladı 19 Mayıs 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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İZMİR'de Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı binlerce metre yükseklikten paraşütle tandem atlayışı yaparak kutladı.
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Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs'ta 19 kişiyle 1919 ruhunu tüm Selçuk halkına daha çok hissettirme adına, binlerce metre yükseklikten paraşütle tandem (ikili) atlayış gerçekleştirdi.