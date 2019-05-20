Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

‘Ayı Gülü’nü koparana 60 bin 163 lira ceza 20 Mayıs 2019, Pazartesi AA

Haber görseli
1
Afyonkarahisar'ın Kisra Vadisi'nde "ayı gülü" ve "kızıl lale" olarak adlandırılan, koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeğini koparana 60 bin 163 lira ceza kesiliyor.
Haber görseli
2
Halk arasında "ayı gülü" ya da "kızıl lale" olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, Kisra Vadisi'nde mayıs ve haziran aylarında görsel şölen oluşturuyor.