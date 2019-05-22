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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Mayıs'ta aldığı İstanbul seçiminin iptali yönündeki kararının ardından geçen 15 günün ardından bugün akşam saatlerinde gerekçeli kararı açıkladı.

İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasına ilişkin hazırlanan 250 sayfalık kararda özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin İstanbul adayı Bainali Yıldırım'ın gündeme getirdiği "Oylar çalındı" iddialarının yer almaması dikkat çekti. Öte yandan hem kararın açıklanmasındaki gecikme hem de karardaki bazı noktalar tepkilere neden oldu. Karara yönelik tepkilerden bazıları şu şekilde: